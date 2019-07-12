Ölümcül Sular, şiddetli bir kasırgaya karşı yaşam savaşı veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Florida’da 5. Kategorideki bir kasırga ile karşı karşıya kalan genç kadın, babasının kurtarmaya çalışırken kendisini su altında kalan bir evin içinde bulur. Evin içine hapsolan kadın, Florida'nın en vahşi ve korkulu avcılarına karşı kendini korumak için savaşmak zorundadır.