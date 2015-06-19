Ölümcül Takip

Londra’daki ABD Büyükelçiliğinde görevli Kate Abbott bombalı saldırıdan kıl payı kurtulur. Ancak bu saldırı ve yaşanan kayıplar Kate’in üzerine yıkılır. Şüpheli durumuna düşen ve tek başına kalan Kate, yetkililerden ve kendisini öldürmeye çalışan adamdan bir adım önde olmak zorundadır. Bir yandan adını temize çıkarmaya uğraşırken, diğer yandan da bir terör saldırısını engellemeye çalışacaktır.