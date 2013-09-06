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Ölümsüz Aşk

Bypass

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Fragmanlar


Ölümsüz Aşk
  • IMDB Puanı : 5.0 / 10
  • Filmin Puanı : 4.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Xabi, Lukas ve John adında uzun dönemli arkadaşların hikayesini konu alan filmde üçlünün arkadaşları olan Maria ölümcül bir hastalığa yakalanır. Xabi, Maria'nın vakti zamanında kendisine aşık olduğunu öğrenince onu neşelendirmek için, aynı dönemlerde bu hislerinin karşılıklı olduğunu söyler. Maria, Xabi'ye hala aynı şekilde hissettiğini söyler ve aniden beklenmedik bir şekilde iyileşmeye başlar. Xabi kendisini planlamadığı bir ilişkinin içine girmiş bulur. Ve tüm bunların yanında Barcelona'da hamile bir kız arkadaşı vardır.

Galeri

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Yorumlar

  • romantik komedi gereksiz bir tür!!!

  • biz bu konuyu türk filmlerinde çok görmedik mi

  • ispanya yapımı komedileri sevmiyorum. hele de romantik komediyse

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Oyuncular ve ekip

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