Ölümsüz Aşk

Xabi, Lukas ve John adında uzun dönemli arkadaşların hikayesini konu alan filmde üçlünün arkadaşları olan Maria ölümcül bir hastalığa yakalanır. Xabi, Maria'nın vakti zamanında kendisine aşık olduğunu öğrenince onu neşelendirmek için, aynı dönemlerde bu hislerinin karşılıklı olduğunu söyler. Maria, Xabi'ye hala aynı şekilde hissettiğini söyler ve aniden beklenmedik bir şekilde iyileşmeye başlar. Xabi kendisini planlamadığı bir ilişkinin içine girmiş bulur. Ve tüm bunların yanında Barcelona'da hamile bir kız arkadaşı vardır.