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Ölümsüz Aşk
Ain't Them Bodies Saints
1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.4 / 10
- Filmin Puanı : 5.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram, Suç
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :6 Aralık 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Tutkulu ve suçlu bir çift olan Bob Muldoon (Casey Affleck) ve Ruth Guthrie (Rooney Mara), Teksas tepelerindeki bir silahlı çatışmadan sonra kanun adamları tarafından tutuklanır. Ruth bir memuru yaralar ancak Bob suçu üzerine alır. Dört yıl sonra, Bob hapishaneden kaçar ve Ruth ile kendisi hapisteyken doğan kızını bulmaya koyulur.
Galeri
Yorumlar
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Bu mu yani ( ;(
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bence iyi bi aşk hikayesine benziyo
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çok ameriikanvari geldi. teksas, suçlular vs. pek bizim tarzımız diil
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abisi batman olmamışmıydı bu caseynin kader işte:)
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