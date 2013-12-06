Ölümsüz Aşk

Tutkulu ve suçlu bir çift olan Bob Muldoon (Casey Affleck) ve Ruth Guthrie (Rooney Mara), Teksas tepelerindeki bir silahlı çatışmadan sonra kanun adamları tarafından tutuklanır. Ruth bir memuru yaralar ancak Bob suçu üzerine alır. Dört yıl sonra, Bob hapishaneden kaçar ve Ruth ile kendisi hapisteyken doğan kızını bulmaya koyulur.