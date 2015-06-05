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Ölümsüz Aşk
The Age of Adaline
0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 7.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :5 Haziran 2015
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- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Mucizevi bir şekilde neredeyse 80 yıldır 29 yaşında kalmayı başaran Adaline Bowman, münzevi bir hayat sürmekte, sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmamaktadır. Ellis’le tesadüfen tanışması aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis’in anne babasıyla geçirdiği bir haftasonu, gerçeğin ortaya çıkması tehlikesini yaratınca, Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek önemli bir karar verir.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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harika film
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TEK KELIMEYLE HARIKA
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GERCEKTEN HARIKA FILM BUTUN ODULLERI TOPLAYACAGINA EMINIM... UZUN ZAMANDIR BU KALITEDE FILM IZLEMEMISTIM
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