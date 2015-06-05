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Ölümsüz Aşk

The Age of Adaline

0 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ölümsüz Aşk
Genel izleyici kitlesi
  • IMDB Puanı : 7.2 / 10
  • Filmin Puanı : 5.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mucizevi bir şekilde neredeyse 80 yıldır 29 yaşında kalmayı başaran Adaline Bowman, münzevi bir hayat sürmekte, sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmamaktadır. Ellis’le tesadüfen tanışması aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis’in anne babasıyla geçirdiği bir haftasonu, gerçeğin ortaya çıkması tehlikesini yaratınca, Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek önemli bir karar verir.


Filmin Eleştrisi




Galeri

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Yorumlar

  • harika film

  • TEK KELIMEYLE HARIKA

  • GERCEKTEN HARIKA FILM BUTUN ODULLERI TOPLAYACAGINA EMINIM... UZUN ZAMANDIR BU KALITEDE FILM IZLEMEMISTIM

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Oyuncular ve ekip

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