Ölümsüz Aşk

Mucizevi bir şekilde neredeyse 80 yıldır 29 yaşında kalmayı başaran Adaline Bowman, münzevi bir hayat sürmekte, sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmamaktadır. Ellis’le tesadüfen tanışması aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis’in anne babasıyla geçirdiği bir haftasonu, gerçeğin ortaya çıkması tehlikesini yaratınca, Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek önemli bir karar verir.