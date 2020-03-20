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Ölümsüzlerin Savaşı
Immortal Wars 2
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Filmin Konusu
Özgürlük savaşı daha yeni başladı. Trikalypse isyancı lider ve bir özgürlük savaşçısı ekibiyle güçlerini birleştirdi. Şimdi Dominion'u yıkmak ve onu dünyaya açmak için savaşmalılar.
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