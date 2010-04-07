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Ölümün Alfabesi

The ABCs of Death

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Ölümün Alfabesi
  • IMDB Puanı : 4.7 / 10
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film her biri farklı bir yönetmen tarafından çekilmiş 26 farklı bölümden oluşuyor. Yönetmenlere ölüm hakkında bir hikaye yaratmak için istedikleri kelimeyi seçme hakkı verililiyor.

Galeri

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