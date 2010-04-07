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Ölümün Alfabesi
The ABCs of Death
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- IMDB Puanı : 4.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD, Yeni Zelanda
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :123 dk.
Filmin Konusu
Film her biri farklı bir yönetmen tarafından çekilmiş 26 farklı bölümden oluşuyor. Yönetmenlere ölüm hakkında bir hikaye yaratmak için istedikleri kelimeyi seçme hakkı verililiyor.
Galeri
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