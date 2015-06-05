Olur İnşallah

Yerel bir televizyon projesi için belediye başkanı ve yanındaki heyet Antalya’nın Göbelek Köyü’ne gider. Köylülerin isteksizliğini gören başkan yerel televizyon kanalı kurmak için başka bir köy bulmaya karar verir. Şansızlık odur ki belediye başkanı köyü terk ederken cimriliğiyle nam salan Kıllı Mustafa’nın traktörü makam aracına çarpar. Belediye başkanı yaşanan olaylara öylesine öfkelenir ki işlerim tüm sorumluluğunu Göbelek Köyü’ne yıkar. Projenin gerçekleşmesi için gereken parayı üç ay içinde bulmalarını ister. Kahramanlarımız televizyonu kurmak için çocukluğunu bu köyde geçiren Zeynep’ten de yardım ister.