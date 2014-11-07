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Olur Olur!

2 kişi izlemiş. | 8 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Olur Olur!
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.9 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (10 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Yaşam Koçu Zihni ve asistanının, tek müşterileri Ali’nin hayatını son derece farklı teknikler kullanarak hayatını yoluna sokma çabası. Ali’nin hayatı, kalfa olarak çalıştığı eczaneye çocukken aşık olduğu Azra’nın gelmesiyle değişir. Ali, Azra’yı hiç bir şekilde tavlayamayacağını anladığı anda internette karşısına çıkan “Yaşam Koçu Zihni” ilânına tıklar ve yazılı adrese gider. Macera işte o zaman başlar.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar

  • Çok başarılı, komik görmeye değer kesinlikle tavsiye ediyorum.

  • Filmin krali budur ... Su an sinemada gidilecek yek film var oda bu

  • Gülmek için bu filmde ne buldunuz bilmiyorum paranıza yazık gitmeyin

  • Hayatımda izlediğim en saçma film. Küfür, küfür,bel altı saçma sapan film. Ha mizah anlayışı küfürden ibaret olanlara iyi

  • Gülmek garantidir. Mutlaka izleyin derim :)

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Oyuncular ve ekip

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