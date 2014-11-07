Olur Olur!

Yaşam Koçu Zihni ve asistanının, tek müşterileri Ali’nin hayatını son derece farklı teknikler kullanarak hayatını yoluna sokma çabası. Ali’nin hayatı, kalfa olarak çalıştığı eczaneye çocukken aşık olduğu Azra’nın gelmesiyle değişir. Ali, Azra’yı hiç bir şekilde tavlayamayacağını anladığı anda internette karşısına çıkan “Yaşam Koçu Zihni” ilânına tıklar ve yazılı adrese gider. Macera işte o zaman başlar.