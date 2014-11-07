Olur Olur!
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu
Yaşam Koçu Zihni ve asistanının, tek müşterileri Ali’nin hayatını son derece farklı teknikler kullanarak hayatını yoluna sokma çabası. Ali’nin hayatı, kalfa olarak çalıştığı eczaneye çocukken aşık olduğu Azra’nın gelmesiyle değişir. Ali, Azra’yı hiç bir şekilde tavlayamayacağını anladığı anda internette karşısına çıkan “Yaşam Koçu Zihni” ilânına tıklar ve yazılı adrese gider. Macera işte o zaman başlar.
Galeri
Yorumlar
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Çok başarılı, komik görmeye değer kesinlikle tavsiye ediyorum.
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Filmin krali budur ... Su an sinemada gidilecek yek film var oda bu
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Gülmek için bu filmde ne buldunuz bilmiyorum paranıza yazık gitmeyin
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Hayatımda izlediğim en saçma film. Küfür, küfür,bel altı saçma sapan film. Ha mizah anlayışı küfürden ibaret olanlara iyi
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Gülmek garantidir. Mutlaka izleyin derim :)