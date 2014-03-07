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Sinema>Film Arşiv >  Ömer - Omar
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Ömer

Omar

1 kişi izlemiş. | 2 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ömer
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 7.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

İsrail istihbaratıyla kedi fare oyununa giren ve aşkı uğruna ölümü bile göze alan Filistinli bir delikanlının hikayesi Ömer. Ömer duvarın bir tarafında duygusal, genç bir fırıncı; duvarın diğer tarafına geçtiğinde ise sevgilisi uğruna yaşam ve erkek olmak üzerine ağır sınavlar vermek zorunda olan bir özgürlük savaşçısıdır. Gizli aşkı Nadia'yı görmek için istihbaratın kurşunlarından kaçmaya alışıktır. Fakat işgal atındaki Filistin ne aşkı ne de sert bir direnişi kaldıracak durumdadır.

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Yorumlar

  • en iyi yabancı film dalında oscara aday oldu ama kazanamadı. yine de güzel bir film diye düşünüyorum. sürpriz sonlu filmlerden hoşlananlar kaçırmasın

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Oyuncular ve ekip

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