İsrail istihbaratıyla kedi fare oyununa giren ve aşkı uğruna ölümü bile göze alan Filistinli bir delikanlının hikayesi Ömer. Ömer duvarın bir tarafında duygusal, genç bir fırıncı; duvarın diğer tarafına geçtiğinde ise sevgilisi uğruna yaşam ve erkek olmak üzerine ağır sınavlar vermek zorunda olan bir özgürlük savaşçısıdır. Gizli aşkı Nadia'yı görmek için istihbaratın kurşunlarından kaçmaya alışıktır. Fakat işgal atındaki Filistin ne aşkı ne de sert bir direnişi kaldıracak durumdadır.