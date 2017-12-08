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On Adım

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On Adım
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7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Amerikalı yönetmen Tina, yeni sinema filmini çekmek ve yıllardır görmediği oğlu Hakan ile bir araya gelmek için İstanbul'a gelir. Fakat yapımcının kendisini yüzüstü bırakması ile Tina çareyi bir kafede bulaşık yıkayan Ayvaz adlı bir oyuncudan destek almakta bulur. Tina ve sadık asistanı İlhan ile mafyaya kumar borcu olan Ayvaz fırtınalı bir gecenin ardından çekecekleri filmin umuduyla küçük bir sahil köyüne sığınırlar. Ekibe Tina'nın oğlu Hakan ve onun nişanlısı Hale'nin de katılmasıyla gerçek ile hayal arasındaki ince çizgi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.

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