One Direction: This is Us
This Is Us
- IMDB Puanı : 4.1 / 10
- Filmin Puanı : 6.9 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Belgesel, Müzik
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :30 Ağustos 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1D One Direction: This Is Us filmi, grubun beş üyesinin hikayelerini anlatan bir film olarak hazırlandı. Filmde grup üyelerinin tümünün, İngiltere’de düzenlenen X-Factor yarışmasına katılmalarının ardından, nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne seriliyor. Dünya turuna çıkmak üzere olan grubun yol hikâyeleri görüntüleniyor.
Galeri
Yorumlar
-
dünyda gelmiş geçmiş en iyi sinema
-
bence harika bi film olucak. muhteşem şarkılar eşliğinde kaçırılmaması gereken bi belgesel.
-
bi grubun 'başarı' hikayesi ancak yıllar geçtikten sonra filme çekilmeli. bakalım 20 sene sonra hala ortalarda olucaklar mı. olurlarsa ve yine milyonlara hitap ederlerse işte o zaman filmin biletini ilk alanlardan olurum. ama şimdi ben buna sadece yapımcıların para tuzağı derim
-
onların bir anda bu kadar yükselip milyonlarca hayrana ulaşması bir başarı hikayesi ve yaşananların filme çekilmesi çok doğal. 1D sevmeseniz bile yaşananları görmek icin gidebilirsiniz
-
bu filme 10 puan veren arkadaşlara selam olsun