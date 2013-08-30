1D One Direction: This Is Us filmi, grubun beş üyesinin hikayelerini anlatan bir film olarak hazırlandı. Filmde grup üyelerinin tümünün, İngiltere’de düzenlenen X-Factor yarışmasına katılmalarının ardından, nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne seriliyor. Dünya turuna çıkmak üzere olan grubun yol hikâyeleri görüntüleniyor.