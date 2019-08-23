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Online Vahşet

Framed

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Online Vahşet
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Filmin Konusu

Online Vahşet, bir uygulama ile milyonlarca insanın önünde işkenceye maruz kalan bir grup gencin hikayesini konu ediyor. Berlin’e yerleşecek olan Alex, gitmeden önce arkadaşları ile bir veda gecesi planlar. Alex’e veda etmek için bir araya toplanan gençler için gece gayet güzel başlar. Ancak bir süre sonra beklenmedik olaylar yaşanır. Framed adındaki bir uygulama ile internet bağlantısı olan herhangi bir mobil cihaz üzerinden canlı yayın yapılabilmektedir. Uygulamada her şey sansürsüz bir şekilde yayınlanmaktadır ve kullanıcılar daha fazla izleyici kitlesine sahip olmak için her şeyi yapmaya hazırdır; şiddet, tecavüz ve daha fazlası. Alex ve arkadaşları da eğlenceli başlayan gecenin sonunda kendilerini Framed’de yayınlanan bir vahşetin içinde bulur. Türlü işkencelere maruz kalan gençlerin görüntüleri, büyük bir etki yaratır. Dakikalar içinde onlarca kullanıcı, gençlere uygulanan vahşeti izlemektedir. Gençler, milyonlarca izleyicinin önünde, kendilerini bu ölüm oyunundan kurtarmayı başarabilecek midir?

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