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Onun Adı Petrunya

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija (God Exists, Her Name Is Petrunija)

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Onun Adı Petrunya
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Filmin Konusu

Gospod postoi, imeto i' e Petrunija, sadece erkeklerin katılabileceği geleneksel bir törene müdahale eden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Epifani döneminde Makedonya’da takvimler Ocak ayının 19’unu gösterdiğinde görkemli bir tören düzenlenir. Törene katılan erkekler, rahip tarafından suya atılan haçı çıkarmak için birbirleri ile yarışır. Haçı bulmayı başaran kişinin ise bir yıl boyunca kutsandığına, revah ve servete kavuşacağına inanılmaktadır. 31 yaşındaki tarih uzmanı Petrunija, başarısız bir iş görüşmesinden dönerken Epifani törenine denk gelir. Törene katılan genç kadın, kendisini bir anda suyun içine atılan haçı çıkarırken bulur. Haçı yakalamayı başaran Petrunija, sudan çıkınca etrafındaki erkeklerin saldırısına uğrar. Erkekler, Petrunija’nın kadın olduğu için ritüele katılmaya hakkı olmadığını, bu yüzden haçı geri vermesi gerektiğini düşünür. Ancak, Petrunija’nın haçı geri vermeye niyeti yoktur.

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