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Onun Hikayesi
O´nun Hikayesi
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Filmin Konusu
İbrahim, eşi Zeynep ve İbrahim’in arkadaşı Salih karakterlerinin bir olayı bu üç karakterin kendi bakış açılarından izleyiciye farklı bir dille aktarılmasını konu ediyor.
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