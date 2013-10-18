Onur Savaşı

Filmin başkahramanı, haksız yere çocuk taciziyle suçlanan bir adam. Kırklı yaşlarındaki Lucas, kreşte bir iş bularak boşanma sürecini atlatmaya çalışır. Sonra bir gün, işler tersine döner. Küçük bir söz, öylesine bir yalan Noel ışıklarına karışır. Lucas hem yaşamı hem onuru için mücadele ederken kasaba ahalisi toplu bir histeriye kapılır.