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Onur Savaşı
Jagten
0 kişi izlemiş. | 4 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 8.3 / 10
- Filmin Puanı : 8.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : Danimarka
- Gösterim Tarihi :18 Ekim 2013
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :115 dk.
Filmin Konusu
Filmin başkahramanı, haksız yere çocuk taciziyle suçlanan bir adam. Kırklı yaşlarındaki Lucas, kreşte bir iş bularak boşanma sürecini atlatmaya çalışır. Sonra bir gün, işler tersine döner. Küçük bir söz, öylesine bir yalan Noel ışıklarına karışır. Lucas hem yaşamı hem onuru için mücadele ederken kasaba ahalisi toplu bir histeriye kapılır.
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Yorumlar
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fragmandan izlediğim kadarıyla iyi bi filme benziyo zaten imdb puanı uçmuş
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imdb puanına dikkat çekerim
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