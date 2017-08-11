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Organik Aşk Hikayeleri
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :2017
- Gösterim Tarihi :11 Ağustos 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Alpgiray M. Uğurlu'nun yönettiği film, aşkı görücü usulü arayan 8 çiftin birbirinden ayrı hikâyelerini anlatıyor.
Galeri
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