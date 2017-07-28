Orman Çetesi ile tanışın! Kaplan gibi çizgili penguen Maurice ve evlatlık oğlu japon balığı Junior... Zeki minik maymun Gilbert ve yumrukbaz goril Miguel... Hepsinin ortak bir amacı var; ormanın kötü karakteri Koala Igor'dan kendilerini ve yaşam alanlarını korumak. Bir zamanlar Kaplan Natacha tarafından bozguna uğratılan Igor, intikam için geri döndü! Şimdi eski topraklar ve Orman Çetesi için güçleri birleştirme zamanı!