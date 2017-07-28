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Orman Çetesi

Jungle Bunch

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Fragmanlar


Orman Çetesi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Orman Çetesi ile tanışın! Kaplan gibi çizgili penguen Maurice ve evlatlık oğlu japon balığı Junior... Zeki minik maymun Gilbert ve yumrukbaz goril Miguel... Hepsinin ortak bir amacı var; ormanın kötü karakteri Koala Igor'dan kendilerini ve yaşam alanlarını korumak. Bir zamanlar Kaplan Natacha tarafından bozguna uğratılan Igor, intikam için geri döndü! Şimdi eski topraklar ve Orman Çetesi için güçleri birleştirme zamanı!

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