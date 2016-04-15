Orman Çocuğu
The Jungle Book
- IMDB Puanı : 7.5 / 10
- Filmin Puanı : 8.5 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon, Fantastik
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Nisan 2016
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Jon Favreau’nun yönetmenliğini yaptığı, Rudyard Kipling’in ölümsüz hikayelerine ve Disney’in klasik animasyon filmlerine dayanan “Orman Çocuğu” isimli bu yepyeni aksiyonda bir kurt ailesi tarafından büyütülen erkek çocuk Mowgli’nin (Neel Sethi) destansı macerasını izliyoruz.
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
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İmax de izleme şansınız varsa kaçırmayın, tam bir görsel şölen
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Görsel ve konu güzel fakat yaş olarak alt sınıflarda
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süper film çok güzel olmuş
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gerçekten güzel bir animasyon filmi.oyununa göre yapılmış, karakterler güzel akıcı bir film olmuş. her yaşa hitap eden heyecanlı bir film. puanı 7.5
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dünyanın en iyi yonetmeni olsaydım bu hikayeyi böyle anlatırdım kesinlikle çok iyi ama filme yazık etmeyin çok iyi bir sinema salonuna gidip orda izleyin yoksa o lezzeti alamazsınız