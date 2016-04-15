Jon Favreau’nun yönetmenliğini yaptığı, Rudyard Kipling’in ölümsüz hikayelerine ve Disney’in klasik animasyon filmlerine dayanan “Orman Çocuğu” isimli bu yepyeni aksiyonda bir kurt ailesi tarafından büyütülen erkek çocuk Mowgli’nin (Neel Sethi) destansı macerasını izliyoruz.