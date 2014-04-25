Ormanda Karmaşa

Meksika'nın yağmur ormanlarında yaşayan Sacha ve Manu adlı iki rakunun aşkını konu alan animasyon filminde, Manu'nun kendini Sacha'ya kabul ettirme çabası konu ediliyor.Ülkemizde 25 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak olan animasyon filmini, Yekta Kopan seslendirecek.