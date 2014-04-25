Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Ormanda Karmaşa - Jungle Shuffle
Paylaş

Ormanda Karmaşa

Jungle Shuffle

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Ormanda Karmaşa
  • IMDB Puanı : 4.8 / 10
  • Filmin Puanı : 0.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Meksika'nın yağmur ormanlarında yaşayan Sacha ve Manu adlı iki rakunun aşkını konu alan animasyon filminde, Manu'nun kendini Sacha'ya kabul ettirme çabası konu ediliyor.Ülkemizde 25 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak olan animasyon filmini, Yekta Kopan seslendirecek.

Galeri

izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Seslendirenler ve ekip

    tümü >>

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Ormanda Karmaşa filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Ormanda Karmaşa filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir