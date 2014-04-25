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Ormanda Karmaşa
Jungle Shuffle
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- IMDB Puanı : 4.8 / 10
- Filmin Puanı : 0.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Animasyon
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : Meksika, Güney Kore
- Gösterim Tarihi :25 Nisan 2014
- Yönetmen :
Filmin Konusu
Meksika'nın yağmur ormanlarında yaşayan Sacha ve Manu adlı iki rakunun aşkını konu alan animasyon filminde, Manu'nun kendini Sacha'ya kabul ettirme çabası konu ediliyor.Ülkemizde 25 Nisan tarihinde izleyiciyle buluşacak olan animasyon filmini, Yekta Kopan seslendirecek.
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