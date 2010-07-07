Sinema>Film Arşiv > Oru Thalai Raagam
Oru Thalai Raagam
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
Henüz videosu bulunmamaktadır.
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Yapım Yılı :1980
- Ülke : Hindistan
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Shankar , Usha Rajendar , Chandrasekhar , Ravinder , Roopa , Thesingu Rajendar , Thiagu , Ravindran
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :127 dk.
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.