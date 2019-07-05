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Örümcek-Adam: Evden Uzakta
Spider-Man: Far From Home
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Filmin Konusu
Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.
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