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Örümcek-Adam: Evden Uzakta

Spider-Man: Far From Home

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Örümcek-Adam: Evden Uzakta
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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  • Tür :Aksiyon
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :5 Temmuz 2019
  • Yönetmen :

 

Filmin Konusu

Örümcek Adam macerasının 2. devam halkası olan filmde Peter Parker’ı bir kez daha milyonlarca hayran kazanan yeni nesil Örümcek Adam Tom Holland canlandırıyor. Genç Peter Parker’ın maceralarının anlatılacağı filmin yönetmenliğini Jon Watts üstleniyor.

Galeri

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