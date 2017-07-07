"Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker/Örümcek-Adam ( Tom Holland), "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlıyor. "Yenilmezler"le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)'ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır,fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği "Örümcek-Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır.Ta ki, yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter'in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girene kadar…