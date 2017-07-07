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Örümcek-Adam: Eve Dönüş

Spider-Man: Homecoming

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Fragmanlar


Örümcek-Adam: Eve Dönüş
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 7.5 / 10
  • Filmin Puanı : 8.8 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

"Captain America: Civil War"da sansasyonel bir başlangıç yapan Genç Peter Parker/Örümcek-Adam ( Tom Holland), "Örümcek-Adam: Eve Dönüş"te yeni bulduğu kimliği ve ağ atma yeteneğiyle, süper kahraman olarak yaşamaya başlıyor. "Yenilmezler"le yaşadığı müthiş deneyimden oldukça mutluluk duyan Peter, her zaman gözünü üzerinde tutan yeni akıl hocası Tony Stark (Robert Downey, Jr.)'ın gözetimi altında, halası May (Marisa Tomei) ile yaşadığı eve döner. Peter günlük hayat rutininde yaşamaya çalışır,fakat bir yandan yaşadığı semtteki insanların sevdiği "Örümcek-Adam" olmaktan daha fazlasını isteyen, kendisini kanıtlamaya çalışan düşüncelerinden dolayı kafası karışıktır.Ta ki, yeni kötü adam Vulture (Michael Keaton) ortaya çıkıp, Peter'in hayatta önem verdiği her şey tehlikeye girene kadar…

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