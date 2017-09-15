Serhat ve Gizem iki eski sevgilidir. Çok iyi bir arkadaş çevreleri vardır. Serhat bir türlü işlerini yoluna koyamaz ve uzak bir yere gider. Bu arada Gizem, Kemal ile tanışır. Kemal hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Her şey yolunda giderken Gizem'in Kemal'e

gelen bir mesajı görmesiyle hayatı tekrar değişir. Serhat ve Gizem'in çok sevdiği bir genç ortadan kaybolmuştur. Uzun bir zaman sonra bir araya gelen iki sevgili eski arkadaş çevresinden de yardım alarak bu olayı çözmeye karar verirler. Fakat çok iyi bilirler ki itiraf işin en zor kısmıdır.