Osman Pazarlama
- IMDB Puanı : 3.2 / 10
- Filmin Puanı : 5.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :19 Şubat 2016
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Filmin Konusu
İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu’dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan küçük ölçekli bir girişimcidir. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan (Mehmet Selim Akgül) ve aile dostlarının kızı Songül´dür (Feriştah Senem Yıldırım). Osman, bu zorlu ama keyifli yolda, zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlar.
Filmin Eleştrisi
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Yorumlar
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arkadaşlar ben gittim ve inanın bir kere bile gülemedim . Verdiğiniz paraya yazık gitmeye değmez
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vasat bir film.ama ali baba ve yedi cucelerden biraz iyi
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Sadece 1 kere güldüm )
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Gayet güzel eğlenceli bir komediydi.recep ivedik beklentisiyle gidenlerin olumsuz yorumlarına rağmen gitmenizi tavsiye ederim
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daha iyi bir film olabilirdi hic gulmedim komedi ile alakasi yok 60lik gold paket lafina kendimi zorlayarak gulmeye calistim oda olmadi yapma sahan sana yakistiramadik bu filmi