Osman Pazarlama

İstanbul’un orta halli mahallelerinden birinde yaşayan Osman Şaşmaz, bir yandan Uzakdoğu’dan getirdiği ürünleri satmaya çalışırken, diğer yandan da patenti ve icadı kendisine ait patlamaya hazır ürünlere yatırımcı bulup zengin olmaya çalışan küçük ölçekli bir girişimcidir. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman’ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan (Mehmet Selim Akgül) ve aile dostlarının kızı Songül´dür (Feriştah Senem Yıldırım). Osman, bu zorlu ama keyifli yolda, zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlar.