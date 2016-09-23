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Ot
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 1.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :23 Eylül 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
1999 yılında bir Anadolu mezrasında yaşayan Şeref, kas erimesi hastası karısını ve üç çocuğunu geçindirmek için dağlardan şifalı otlar toplayarak geçinmeye çalışmaktadır. Kendisini yaşama bağlayan en büyük umudu çocuklarının okuyup kurtulmalarıdır. Şeref, çocuklarını uzakta olan okula yorulmadan ve vaktinde yetiştirebilmek için eşek almaya karar verir ve satıcıyı dinleyip kredi kartı alarak eşek alır.
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