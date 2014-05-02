Öteki Kadın

Carly, sevgilisi Mark’a neden terk edildiğini sormak için gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen Carly, hayatını yeniden düzenlemelidir. Sevgilisinin eşi Kate’le tanışan Carly düşmanlarının ortak olduğunu ve ondan intikam almaları gerektiğini düşünür. Herkesin yaptıklarından habersiz olduğunu sanan Mark, Amber’la yeni bir aşka yelken açmıştır. Fakat ikili Amber’i de yanlarına alarak Mark’a hayatın kaç bucak olduğunu öğreteceklerdir.