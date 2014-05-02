Öteki Kadın
The Other Woman
- IMDB Puanı : 6.0 / 10
- Filmin Puanı : 7.7 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Komedi
- Yapım Yılı :2014
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :2 Mayıs 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :109 dk.
Filmin Konusu
Carly, sevgilisi Mark’a neden terk edildiğini sormak için gittiğinde kötü bir sürprizle karşılaşır. Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen Carly, hayatını yeniden düzenlemelidir. Sevgilisinin eşi Kate’le tanışan Carly düşmanlarının ortak olduğunu ve ondan intikam almaları gerektiğini düşünür. Herkesin yaptıklarından habersiz olduğunu sanan Mark, Amber’la yeni bir aşka yelken açmıştır. Fakat ikili Amber’i de yanlarına alarak Mark’a hayatın kaç bucak olduğunu öğreteceklerdir.
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Yorumlar
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FİLMDE İŞ YOK AMA KADINLAR HAKKETTEN ÇOK İYİ ONLAR İZLENMEYE DEĞER...
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Film harikaydı , eğlenceli - komik - bazen dramatik sımsıcak bi filmdi . Tavsiye ederim
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cameron diaza bayılıyorum. yıllar geçiyo ama kadın aynı. bütün filmleride çok eğlenceli. bu film de eminim öyledir
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tam bi yaz filmi. güzel güneşli bi havada kızlarla gitmek lazım:)
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kate uptonda oyuncu oldu