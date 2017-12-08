Öteki Taraf
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.4 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Gerilim
- Yapım Yılı :2017
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :8 Aralık 2017
- Yönetmen :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
Başarılı bir işadamı yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece'yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece'nin ortadan kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır ancak kimse Ece'den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece'nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece'nin izlerini bulmaya başlar. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girerler.
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Yorumlar
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filmin konusu her ne kadar "Panik Odası" filmine benzese de güzeldi. Gidip izleyin :)
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Superdi tebrikler
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Büyük hayal kırıklıgı ! Gizli oda filmini almış her sahneyi aynı olarak çekmiş, şoktayım bu kadar kopyacılık olamaz orjinalini izleyenler için büyük yıkım
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Arkadaşlar kesinlikle harika bir film olmuş. bana inanın ve mutlaka eşinizle ya da sevgilinizle ya da yalnız gidin. çünkü duygularını doruklarda yaşayan insanlar için mükemmel seçim...
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Çok güzel bir film olmuş gidilmesi gerektiği düşüncesindeyim.