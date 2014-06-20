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Öteki

The Double

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Fragmanlar


Öteki
  • IMDB Puanı : 6.5 / 10
  • Filmin Puanı : 6.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Simon çekingen bir adamdır, farklı bir dünyada insanlardan uzak yaşamaktadır. İş yerinde küçümsenir, annesi tarafından hor görülür ve hayallerinin kadını tarafından görmezden gelinir. Yeni bir çalışanın gelmesiyle denge kurulacak gibi görünür. James hem Simon’ın tip olarak aynısıdır hem de karakter olarak tam tersidir; kendine güvenli, karizmatik bir adamdır. Simon, James’in yavaş yavaş tüm hayatını çaldığını fark edecektir.

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