Sinema>Film Arşiv > Öteki - The Double
Öteki
The Double
1 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.5 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Gerilim
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :20 Haziran 2014
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :93 dk.
Filmin Konusu
Simon çekingen bir adamdır, farklı bir dünyada insanlardan uzak yaşamaktadır. İş yerinde küçümsenir, annesi tarafından hor görülür ve hayallerinin kadını tarafından görmezden gelinir. Yeni bir çalışanın gelmesiyle denge kurulacak gibi görünür. James hem Simon’ın tip olarak aynısıdır hem de karakter olarak tam tersidir; kendine güvenli, karizmatik bir adamdır. Simon, James’in yavaş yavaş tüm hayatını çaldığını fark edecektir.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.