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Otoban
Collide
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD, Almanya, İngiltere
- Gösterim Tarihi :24 Mart 2017
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :99 dk.
Filmin Konusu
Amerikalı bir gezgin, uyuşturucu kaçakçılarına şoför olarak katılır fakat en nihayetinde kendini Avrupa'da işverenlerinden kaçarken bulur.
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