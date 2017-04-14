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Sinema>Film Arşiv >  Otopsi - The Autopsy of Jane Doe
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Otopsi

The Autopsy of Jane Doe

1 kişi izlemiş. | 3 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Otopsi
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
15 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 6.8 / 10
  • Filmin Puanı : 7.3 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği The Autopsy of Jane Doe, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.

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