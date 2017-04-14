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Otopsi
The Autopsy of Jane Doe
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- IMDB Puanı : 6.8 / 10
- Filmin Puanı : 7.3 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Korku
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : İngiltere
- Gösterim Tarihi :14 Nisan 2017
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- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :86 dk.
Filmin Konusu
André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği The Autopsy of Jane Doe, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.
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