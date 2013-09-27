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Öyle Sevdim Ki Seni
3 kişi izlemiş. | 7 kişi izlemek istiyor.
Fragmanlar
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.8 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :27 Eylül 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
Filmin Konusu
1906 yılında taş ustası olarak Santa'dan Yalta'ya giden Mustafa Usta'nın torunu Olga, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla işsiz kalır ve Sarp Sınır kapısı açılınca Trabzon'a çalışmaya gelir. Olga, herkesin Nataşa olarak algılandığı bir dönemde Cemal'in karşısına çıkar.
Galeri
Yorumlar
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Oktay Gürsoy'un oyunculuğunu izlemek için bile izlemeye değer. İşlediği konu bakımından ayrıca bir izlenmesi gereken film.
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Oktay Gürsoy müthiş oynamış,izlerken çok duygulandım
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arka planda bol bol yeşil görücemiz kesin
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ilginç bi aşk hikayesi gibi
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kız güzelmiş
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