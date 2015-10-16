Öyle Ya Da Böyle

Hakan ve Mehmet, üniversitede tiyatro-yazarlık bölümü okumuş iki arkadaştır. Kan bağı bulunmayan iki kardeş, yoldaş ve sırdaş da denebilir. Öğrencilik yıllarında idealist davranan bu gençler, mezun olup da hayatın gerçekleriyle yüzleşince, ideallerinden neredeyse vazgeçmek zorunda kalırlar. Ancak bir şekilde kendilerini ıspatlamak adına dizi film işine girişirler. Buarada Mehmet bir yandan da büyük aşkı Peri ile yeniden birleşmek peşindedir. İşler arap saçına döndüğünde azimle yolun sonuna kadar gitmeyi göze alabilecekler mi?