Sinema>Film Arşiv > Oyun - Nerve
Oyun
Nerve
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 6.6 / 10
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Gerilim, Suç
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :26 Ağustos 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :96 dk.
Filmin Konusu
Nerve adındaki bir internet sitesi, oyuncuların cesaretinin test edildiği ve siber ortamda naklen yayımlanacak olan bir oyunun duyurusunu yaptığında, binlerce kişi katılımcı olarak başvuruda bulunur. Şartlar çok açıktır: Eğer şehrin en işlek caddesinde gece yarısı bir hayat kadını gibi giyinerek dolaşabilecek, bir bara girip belalı tiplere sataşabilecek veya herkesin köşe bucak kaçtığı okul müdürünü herkesin ortasında küçük düşürebilecek cesarete sahipseniz bu oyuna katılmamanız için hiçbir neden yok demektir.
Galeri
Yorumlar
-
hem gerilim hem eğlence arıyorsanız tam size göre , keyif alarak izledim
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.