Oyunbozan Ralph
Wreck-It Ralph
- IMDB Puanı : 7.7 / 10
- Filmin Puanı : 8.9 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi, Animasyon, Aile, Macera
- Yapım Yılı :2012
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :15 Şubat 2013
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :108 dk.
Filmin Konusu
Atari oyununun bina yıkan 'kötü adamı' rolündeki Ralph, hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci 'Felix' gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Bu arada da tüm övgüleri Felix toplar. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Fakat oyundan oyuna atlarken yol açtığı bir kaza Sugar Rush oyununu tehlike altında bırakan bir düşmanı serbest bırakır. Şimdi kahraman olma fırsatı onda mıdır?
Galeri
Yorumlar
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Oğlumda gittik oğlum küfürleri öğrendi.çocuk filmine hiç küfür yakışır mı.komikti oğlum beğendi ama ben beğenmedin isterseniz izleyin
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ben izledim çok güzel ve harika bir filim
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bu sene anımasyonda oscar adayıydı. bıraz da yetiskinlere yonelik animasyon izlemeyi ozledim mesela Wall-E gibi o umitle gittim ama yine de daha cok cocuklara yonelik diyebilirim. goruntuler muthis teknik olarak ayrintilar vs inanilmaz ama senaryo dedigim gibi cocuksu biraz ozellikle ikinci yari.
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her yaşın izliye bilicegi bi film animasyon diyip gecmeyin sıkılmadan izliyebilirsiniz
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görsel ve animasyon olarak süper olmuş,tavsiye ederim.