Benni, asıl adı Bernadette olan, ancak hiç kimsenin onu böyle çağırmaya cesaret edemediği, dokuz yaşındaki bir kızdır. Tuhaf bir kız olan Benni, sosyal hizmetler kurumunun çatısı altındadır ve çalışanların adeta kabusu olmuştur. Görevliler, Benni için defalarca koruyucu aile bulmalarına, ona huzurla yaşayabileceği yeni bir yuva ayarlamalarına rağmen, o her serinden kaçıp kuruma geri döner. Küçük kızın asıl isteği kendisine yanlarında kalacağı bir koruyucu aile bulunması değil, kendisinden korkan annesi Bianca’nın yanına geri dönmektir.