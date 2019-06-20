Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>Film Arşiv >  Oyuncak Hikayesi 4 - Toy Story 4
Paylaş

Oyuncak Hikayesi 4

Toy Story 4

0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.

Henüz videosu bulunmamaktadır.

Oyuncak Hikayesi 4
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (0 oy) sen de oy kullan!
  • Tür :Fantastik
  • Yapım Yılı :2019
  • Ülke : ABD
  • Gösterim Tarihi :20 Haziran 2019

 

Filmin Konusu

Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini diğer oyuncaklarla bir görmediği için ait olduğunu Bonnie’nin yanında olmak zorunda hissetmeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.
Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Oyuncak Hikayesi'nin devam halkasının yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturuyor. Filmde Tony Hale Forky’yi Tom Hanks kovboy Woody'yi, Tim Allen astronot Buzz'ı, Joan Cusack Jessie'yi, Bonnie Hunt Dolly'yi, Annie Potts Bo Peep'i, Don Rickles Bay Patates Kafa'yı, Jeff Garlin Buttercup'ı, Estelle Harris Bayan Patates Kafa'yı, Blake Clark da köpeği seslendiriyor. Filmin senaryosunu ise Stephany Folsom kaleme alıyor.

Galeri

Henüz fotosu bulunmamaktadır.
izledim | izlemek istiyorum | ilgilenmiyorum


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?
    Mynet sinema kalitesiyle Oyuncak Hikayesi 4 filmi hakkında bilgi alabilir, oyuncuları, konusu, yorumları okuyabilirsiniz. Ayrıca filmin yönetmeni, haberleri, afiş, fotoğrafları, seans ve Oyuncak Hikayesi 4 filmi puanı bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir