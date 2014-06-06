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Oz Efsanesi
Legends of Oz: Dorothy's Return
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- IMDB Puanı : 5.5 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Müzikal, Animasyon, Aile
- Yapım Yılı :2013
- Ülke : ABD, Hindistan
- Gösterim Tarihi :6 Haziran 2014
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- Senarist :
- Oyuncular :
- Süre :88 dk.
Filmin Konusu
Dorothy Kansas’ta uyanır. Onu sihirli Oz ülkesine götüren kasırga büyüdüğü kasabayı yerle bir etmiştir. Dönmek için can attığı evi yıkılmıştır, kasabada yaşayanlar kurtarabildikleri eşyalarını toplayıp kasabadan ayrılmaya hazırlanmaktadır. Sıkıntı içinde olan ve bunalan Dorothy dev bir gökküşağına binerek kendini tekrar Oz Ülkesi’nde bulur. Bu sırada Oz da tehlikededir ve dostları Korkuluk, Teneke Adam ve Aslan’ın Dorothy’nin yardımına ihtiyaçları avrdır. Kötü kalpli Soytarı’ya esir düşmüşlerdir ve ülke içten içe çürümektedir. Dorothy eski dostlarını bulmak ve kurtarmak için çıktığı bu macerada yeni arkadaşlar da edinecektir.
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