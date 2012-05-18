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Öz Hakiki Karakol
1 kişi izlemiş. | 83 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 7.2 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2011
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :18 Mayıs 2012
- Yönetmen :
- Oyuncular :
- Süre :85 dk.
- Dağıtıcı :Tiglon
Filmin Konusu
Bir kumarhaneyi soymak için sahte bir karakol kuran Hasan ve arkadaşları, hem vatandaşın sorunlarını çözüyor hem de kasabanın asayişini sağlarken, diğer yandan da kumarhaneyi soyma planları yapıyordur. Fakat devletin karakola iki stajyer atamasıyla olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alacaktır...
Galeri
Yorumlar
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Süper
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arkadaşlar nerde izleme yeri
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... yorum yok ..
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çok basit .... olmuş
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malesef arkadaşlar çok basit olmuş hayal kırıklığı
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