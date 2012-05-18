Öz Hakiki Karakol

Bir kumarhaneyi soymak için sahte bir karakol kuran Hasan ve arkadaşları, hem vatandaşın sorunlarını çözüyor hem de kasabanın asayişini sağlarken, diğer yandan da kumarhaneyi soyma planları yapıyordur. Fakat devletin karakola iki stajyer atamasıyla olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alacaktır...