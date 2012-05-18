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Öz Hakiki Karakol

1 kişi izlemiş. | 83 kişi izlemek istiyor.

Fragmanlar


Öz Hakiki Karakol
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 7.2 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
     (19 oy) sen de oy kullan!

 

Filmin Konusu

Bir kumarhaneyi soymak için sahte bir karakol kuran Hasan ve arkadaşları, hem vatandaşın sorunlarını çözüyor hem de kasabanın asayişini sağlarken, diğer yandan da kumarhaneyi soyma planları yapıyordur. Fakat devletin karakola iki stajyer atamasıyla olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alacaktır...

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Yorumlar

  • Süper

  • arkadaşlar nerde izleme yeri

  • ... yorum yok ..

  • çok basit .... olmuş

  • malesef arkadaşlar çok basit olmuş hayal kırıklığı

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Oyuncular ve ekip

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