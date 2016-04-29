Sinema>Film Arşiv > Özel Bir Gün - Mother's Day
Özel Bir Gün
Mother's Day
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 5.6 / 10
- Filmin Puanı : 6.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :29 Nisan 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Anneler gününde üç jenerasyon bir araya gelir...
Filmin Eleştrisi
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.