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Özel Ekip

Antigang

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Özel Ekip
  • IMDB Puanı : 5.7 / 10
  • Filmin Puanı : 10.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Film, Fransız polis teşkilatındaki özel bir ekibin, sokaklarda kol gezen suçun sorumlusu olan yasa dışı bir örgütün peşine düşmesini konu alıyor.

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