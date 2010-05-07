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Özel Ekip
Antigang
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- IMDB Puanı : 5.7 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Aksiyon
- Yapım Yılı :2015
- Ülke : Fransa, İngiltere
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Filmin Konusu
Film, Fransız polis teşkilatındaki özel bir ekibin, sokaklarda kol gezen suçun sorumlusu olan yasa dışı bir örgütün peşine düşmesini konu alıyor.
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Yorumlar
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