Özel Kargo

Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisine sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)'nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.