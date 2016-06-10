Sinema>Film Arşiv > Özel Kargo - Precious Cargo
Özel Kargo
Precious Cargo
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : 4.6 / 10
- Filmin Puanı : 10.0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Aksiyon
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Kanada
- Gösterim Tarihi :10 Haziran 2016
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Dünyanın en bilinen hırsızı Jack (Mark-Paul Gosselaar) ve onun eğitimli ekibi büyük bir soyguna hazırlanırken, Jack'in eski sevgilisi hamile olarak ortaya çıkar. Bu gizemli kadın tüm ekibi tehlikeli ve büyük bir dolandırıcılığın içerisine sokar. Jack, Eddie (Bruce Willis)'nin paralarını çaldığını farkındadır. Şimdi Jack eski sevgilisi uğruna bu tehlikenin içerisine girip girmeyeceğine karar vermelidir.
Galeri
Yorumlar
-
Ticari amaçlı basit
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.