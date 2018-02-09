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Özgürlüğün Elli Tonu

Fifty Shades Freed

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Fragmanlar


Özgürlüğün Elli Tonu
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
18 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Cinsellik
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 8.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Anastasia ve Christian, ilişkilerinde yaşadıkları gelgitli zamanların ardından nihayet evlilik yoluna girmiştir. Birliktelikleri, görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ulaşmıştır. Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez. Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır.

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