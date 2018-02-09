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Özgürlüğün Elli Tonu
Fifty Shades Freed
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 8.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Romantik, Dram
- Yapım Yılı :2018
- Ülke : ABD
- Gösterim Tarihi :9 Şubat 2018
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- Süre :105 dk.
Filmin Konusu
Anastasia ve Christian, ilişkilerinde yaşadıkları gelgitli zamanların ardından nihayet evlilik yoluna girmiştir. Birliktelikleri, görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ulaşmıştır. Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez. Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır.
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