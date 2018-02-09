Özgürlüğün Elli Tonu

Anastasia ve Christian, ilişkilerinde yaşadıkları gelgitli zamanların ardından nihayet evlilik yoluna girmiştir. Birliktelikleri, görkemli bir evlilik töreni ile mutlu sona ulaşmıştır. Ancak Anastasia'nın peşine düşen Jack, çifte huzur vermez. Anastasia'nın lüks ve aşkla bezeli mükemmel hayatı bir kez daha sarsıntılara sahne olacaktır.