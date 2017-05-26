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Özgürlüğün Sesi Bilal

Bilal: A New Breed of Hero

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Fragmanlar


Özgürlüğün Sesi Bilal
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
Şiddet / Korku içerir
  • IMDB Puanı : 8.7 / 10
  • Filmin Puanı : 9.6 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Bilâl-i Habeşî esir tacirleri tarafından kaçırılır kız kardeşi ile birlikte köle pazarında satılır. Çok zor koşullarda bir hayat yaşarken bir gün Hz. Muhammed (S.A.V) ile karşılaşır. Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından takas edilerek alınır ve özgür bırakılır. Bilâl-i Habeşî Müslümanlığı kabul eden ilk insanlardan birisidir. Ve ilk ezan okuyan kişidir. Film oldukça geniş kitlelere hitap edecek, çok fazla toplu gösterim talepleri alabilecek yapıda olup Türkçe dublaj fragmanı en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.

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