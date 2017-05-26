Özgürlüğün Sesi Bilal

Bilâl-i Habeşî esir tacirleri tarafından kaçırılır kız kardeşi ile birlikte köle pazarında satılır. Çok zor koşullarda bir hayat yaşarken bir gün Hz. Muhammed (S.A.V) ile karşılaşır. Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından takas edilerek alınır ve özgür bırakılır. Bilâl-i Habeşî Müslümanlığı kabul eden ilk insanlardan birisidir. Ve ilk ezan okuyan kişidir. Film oldukça geniş kitlelere hitap edecek, çok fazla toplu gösterim talepleri alabilecek yapıda olup Türkçe dublaj fragmanı en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır.