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Özgürlük Dansı

Jimmy's Hall

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Özgürlük Dansı
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : 6.7 / 10
  • Filmin Puanı : 9.0 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Mart, 1932, Leitrim bölgesi. Jimmy Gralton 10 yıl boyunca ABD’de çalıştıktan sonra annesine bakmak üzere memleketi İrlanda’ya geri döner. İrlanda iç savaştan çıkmış ve yeni hükümet çiftçilere, işçilere ve genç insanlara umut olmuştur. Jimmy, insanların tekrar eski günlerdeki gibi özgürce dans etmeleri, müzik, sanat ve edebiyatla iç içe yaşamaları için geçmişte olduğu gibi halk salonunu tekrar kurmaya karar verir. Ancak Katolik Kilisesi ve “ileri gelenler” Jimmy’nin salonu tekrar açmasını istemezler. Çünkü bu onların egemenliklerini sürdürmeleri için bir tehdittir..

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