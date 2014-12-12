Özgürlük Dansı

Mart, 1932, Leitrim bölgesi. Jimmy Gralton 10 yıl boyunca ABD’de çalıştıktan sonra annesine bakmak üzere memleketi İrlanda’ya geri döner. İrlanda iç savaştan çıkmış ve yeni hükümet çiftçilere, işçilere ve genç insanlara umut olmuştur. Jimmy, insanların tekrar eski günlerdeki gibi özgürce dans etmeleri, müzik, sanat ve edebiyatla iç içe yaşamaları için geçmişte olduğu gibi halk salonunu tekrar kurmaya karar verir. Ancak Katolik Kilisesi ve “ileri gelenler” Jimmy’nin salonu tekrar açmasını istemezler. Çünkü bu onların egemenliklerini sürdürmeleri için bir tehdittir..