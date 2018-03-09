Sinema>Film Arşiv > Özgürlük Savaşçısı - Free State of Jones
Özgürlük Savaşçısı
Free State of Jones
0 kişi izlemiş. | 0 kişi izlemek istiyor.
- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 0 /10 - filmin yorumlarını oku
-
Filmi Oyla :
- Tür :Dram, Tarih
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : ABD
- Yönetmen :
- Senarist :
- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
- Süre :139 dk.
Filmin Konusu
Amerika iç savaşı zamanında geçen filmde, güneyli bir çiftçi olan Jones'un, yanında çalışan sıradışı işçilerle beraber konfederasyona karşı devrim niteliğinde isyan başlatmasının hikayesini anlatıyor.
Galeri
Yorumlar
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.