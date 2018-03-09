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Özgürlük Savaşçısı

Free State of Jones

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Özgürlük Savaşçısı
  • IMDB Puanı : -
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Filmin Konusu

Amerika iç savaşı zamanında geçen filmde, güneyli bir çiftçi olan Jones'un, yanında çalışan sıradışı işçilerle beraber konfederasyona karşı devrim niteliğinde isyan başlatmasının hikayesini anlatıyor.

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