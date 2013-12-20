Özür Dilerim

Hayatı boyunca birine bağımlı yaşamak zorunda olan Selim'in geleceği, annesi Neriman Hanım'ın en büyük endişesidir. Zafer, kardeşi Selim'in sorunları yüzünden yıllardır aile içinde hep ikinci plana itilmiş hissediyordur kendini. Evlilik hazırlığı içinde olduğu Hale, annesiyle sorunlarından kaçmak için Zafer'e tutunmaya çalışmaktadır. Evde başlayan düğün hazırlıkları ve telaş, ailedeki gündemi değiştirir. Düğün yeri, salona doluşan kalabalık, gürültü ve telaş arasında Selim açılan kapıdan çıkar ve kaybolur.