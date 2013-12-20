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Özür Dilerim

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Fragmanlar


Özür Dilerim
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 6.7 /10  - filmin yorumlarını oku
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Filmin Konusu

Hayatı boyunca birine bağımlı yaşamak zorunda olan Selim'in geleceği, annesi Neriman Hanım'ın en büyük endişesidir. Zafer, kardeşi Selim'in sorunları yüzünden yıllardır aile içinde hep ikinci plana itilmiş hissediyordur kendini. Evlilik hazırlığı içinde olduğu Hale, annesiyle sorunlarından kaçmak için Zafer'e tutunmaya çalışmaktadır. Evde başlayan düğün hazırlıkları ve telaş, ailedeki gündemi değiştirir. Düğün yeri, salona doluşan kalabalık, gürültü ve telaş arasında Selim açılan kapıdan çıkar ve kaybolur.

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Yorumlar

  • ı am sam, filminin bir başka versiyonu mu, seyretmek isterim. bu tür filmler engelli insanlara, yakınlarına nasıl davranacağımıza, halimize şükretmemize yardımcı olacağını umuyorum.

  • güven kıraçın oyunculuk dersi verdiği bir film. bu rol için 2 sene hazırlanmış. onun performansı için izlemek gerekir.

  • Katiliyorum ) ;)

  • Iyi bi filme benziyo

  • merak ediyorum

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Oyuncular ve ekip

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