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Paçi: Av Sanatı

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Paçi: Av Sanatı
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Filmin Konusu

Genç Liva, köye, dedesinin yanına bırakılır. Liva köyde yaşlı insanların arasında sıkılır. Ta ki yırtıcı kuşların göç zamanı gelene kadar. Live atmaca yetiştirme kültürüyle bir atmaca avında tanışacaktır. Dedesinden avcılığın detaylarını öğrenir ve oraların en etkili atmaca yetiştiricilerinden biri olur.

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