Clown Motel: Spirits Arise, bekarlığa veda partisi yapmak için yola koyulan bir arkadaş grubunun yaşadıklarına odaklanıyor. Hayalet avcısı olan bir grup, bekarlığa veda partisi yapmak için bulundukları eski bir hayalet kasabasından ayrılarak Las Vegas’a gider. Ekip, burada diğer arkadaşları ile buluşur. Bir motelde kalan arkadaşlar, motelde bir takım tuhaflıklar olduğunu fark eder. Bu sırada ekip, motelin bir zamanlar odada yaşayan palyaçoların ruhları tarafından terk edilmediğine dair söylentiler olduğunu öğrenir. Söylentilerin doğruluğunu araştırmaya başlayan grup, korkunç gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.