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Pamuk Prens
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- IMDB Puanı : -
- Filmin Puanı : 3.0 /10 - filmin yorumlarını oku
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Filmi Oyla :
- Tür :Komedi
- Yapım Yılı :2016
- Ülke : Türkiye
- Gösterim Tarihi :7 Ekim 2016
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- Oyuncular :
- Görüntü Yönetmeni :
- Müzik :
Filmin Konusu
Arzu Balkan, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Hamdi Alkan, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de yer alacağı film, Birol Güven'in yeni projesi Pamuk Prens için ikna etmeye çalıştığı Tamer Karadağlı'nın bu süreçteki hayatına odaklanacak.
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Yorumlar
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EŞEK HOŞAFTAN NE ANLAR
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Bu adamin devri bitti, film cok kotu ilk yari olmadan ciktik, param cok diyorsaniz bes kere izleyin.
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İnanmayacaksınız ama bizim sinemada önce yanlış film bile oynatıldı. O zaman ben de anneme çıkalım dedim ama iyi ki bu filme gitmiştim, eğlenceliydi. Hem bazı meseleleri daha iyi anlamış oldum.
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Karı koca iğrenç bir film yapmışlar tavsiye etmem paranızı çöpe atın daha iyi
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