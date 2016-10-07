Arzu Balkan, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Hamdi Alkan, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de yer alacağı film, Birol Güven'in yeni projesi Pamuk Prens için ikna etmeye çalıştığı Tamer Karadağlı'nın bu süreçteki hayatına odaklanacak.