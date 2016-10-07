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Pamuk Prens

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Fragmanlar


Pamuk Prens
Olumsuz Örnek Oluşturabilecek Davranışlar içerir
7 yaş ve üzeri izleyici kitlesi içindir
13 yaş altı izleyici kitlesi aile eşliğinde izleyebilir
  • IMDB Puanı : -
  • Filmin Puanı : 3.0 /10  - filmin yorumlarını oku
  • Filmi Oyla :
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Filmin Konusu

Arzu Balkan, Pınar Altuğ, Yağmur Atacan, Hamdi Alkan, Emel Müftüoğlu gibi isimlerin de yer alacağı film, Birol Güven'in yeni projesi Pamuk Prens için ikna etmeye çalıştığı Tamer Karadağlı'nın bu süreçteki hayatına odaklanacak.

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Yorumlar

  • EŞEK HOŞAFTAN NE ANLAR

  • Bu adamin devri bitti, film cok kotu ilk yari olmadan ciktik, param cok diyorsaniz bes kere izleyin.

  • İnanmayacaksınız ama bizim sinemada önce yanlış film bile oynatıldı. O zaman ben de anneme çıkalım dedim ama iyi ki bu filme gitmiştim, eğlenceliydi. Hem bazı meseleleri daha iyi anlamış oldum.

  • Karı koca iğrenç bir film yapmışlar tavsiye etmem paranızı çöpe atın daha iyi

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Oyuncular ve ekip

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